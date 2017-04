Lyon-trainer Génésio: "De vloek is eindelijk doorbroken"

9:48 – Bruno Génésio ziet Olympique Lyon als één van de grote favorieten voor de winst van de Europa League. De Franse ploeg schakelde donderdagavond het Turkse Besiktas uit na strafschoppen. De trainer wil nu dat zijn ploeg doorzet en de beker ook daadwerkelijk in de wacht sleept.



"Dit was een wedstrijd met zo ongelooflijk veel spanning. Dit is hoe voetbal hoort te zijn", zei Génésio na afloop in een reactie aan L'Equipe. De penaltyserie was flink nagelbijten voor de trainer. "Ik wist van te voren dat we van de laatste 24 strafschoppenseries maar liefst achttien keer verloren. Maar we zijn er eindelijk in geslaagd om de vloek te doorbreken."



In de halve finale moet afgerekend worden met Ajax, Manchester United of Celta de Vigo. Génésio vindt dat Lyon van alledrie moet kunnen winnen. "We willen niet dat het daar stopt. We hebben nu ook de ambitie om voor de winst te gaan. Er is vast een grote stap in de goede richting gezet", aldus de Fransman, die ook minder goed nieuws had. "Alexandre Lacazette had last van zijn hamstrings en daarom moest ik hem vervangen. We weten niet hoe ernstig zijn blessure is."