Van Bronckhorst komt met goed nieuws over Karsdorp

14:32 – Rick Karsdorp is mogelijk veel sneller hersteld van zijn knieblessure dan eerst verwacht werd. Vrijdag kon de verdediger vrijwel alle oefeningen afwerken tijdens de training. Giovanni van Bronckhorst beslist zaterdag over zijn inzetbaarheid tegen Vitesse.



Op zondag 2 april, tegen Ajax, behoorde Karsdorp voor het laatst tot de wedstrijdselectie. "Het herstel van Rick gaat goed. Na de training van woensdag had hij geen reactie op zijn knie. Dat is een positief teken. Hopelijk is dat zaterdag ook het geval. Na de laatste training bepalen we of hij zondag bij de selectie zit", vertelt Van Bronckhorst op de website van Feyenoord. Voor Bilal Basaçikoglu komt de ontmoeting in Arnhem in ieder geval nog wel te vroeg.



De opdracht tegen Vitesse is duidelijk, om zeker te blijven van een kampioenschap telt alleen de zege in het Gelredome. "We zijn een paar keer snel op achterstand gekomen en dat willen we nu voorkomen. Het was geen kwestie van slap beginnen. Nu willen we zelf zo snel mogelijk scoren", aldus Van Bronckhorst, die niet te veel naar het duel tussen PSV en Ajax wil kijken. "De wedstrijd tegen Vitesse is het belangrijkste. Hoe minder wedstrijden te gaan, hoe crucialer alles wordt. Dat geldt voor Ajax, maar zeker ook voor ons."