Fraser spaart geen spelers: 'Wil liever niet veel wijzigen"

15:49 – Voor Vitesse staat zondag de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Een week later spelen de Arnhemmers de finale van de KNVB-beker tegen AZ. Trainer Henk Fraser lijkt desondanks geen spelers extra rust te gaan geven.



Fraser weet dat Vitesse met nog drie wedstrijden te gaan een rol speelt in de kampioensstrijd tussen Feyenoord en Ajax. "Men weet dat maar weinig ploegen Feyenoord hebben weten te verslaan. Dat is ons wél gelukt en daarvoor verdienen we de credits. Feyenoord zal ons dan ook als een geduchte tegenstander zien", zegt de trainer op de website van de Arnhemmers. "We gaan er alles aan doen om er een mooi duel van te maken. In de komende weken komen er schitterende wedstrijden aan en de eerste tegen Feyenoord is daar zeker één van. Natuurlijk noemt iedereen de bekerfinale in één adem met Vitesse, maar voor mij is dat vooralsnog geen issue."



Van spelers sparen is dan ook geen sprake. Wel moet Vitesse het zondag doen zonder Ricky van Wolfswinkel, die geschorst is. Yuning Zhang lijkt zijn logische vervanger. "Die kans is zeker aanwezig. Het kan ook zijn dat we het anders invullen. We hebben meer opties. Ik wil het liefst niet veel wijzigen. We streven naar vastigheid, maar we hebben een grote groep en kunnen eventuele blessures prima oplossen", besluit Fraser.