Hake: "Tegen AZ getoond dat we aan elkaar gewaagd zijn"

17:06 – Aan de play-offs mag FC Twente niet meedoen, dus hebben de Tukkers slechts een simpel doel: zo hoog mogelijk eindigen. Zaterdag kan het beslag gaan leggen op de zesde plek in de Eredivisie, maar dan moet er wel gewonnen worden bij AZ.



"Het duel van morgen is op voorhand een interessante wedstrijd waar we ons op verheugen", vertelt trainer René Hake op de clubwebsite. "Beide teams hebben een goede spelopvatting, die gericht is naar voren. Eerder dit seizoen toonde de thuiswedstrijd tegen AZ aan dat we aan elkaar gewaagd zijn."



Toch vindt de coach beide elftallen wel verschillend. "Ik vind AZ een andere selectie hebben dan wij, een gelouterde ploeg met meer ervaring. Maar we hebben met AZ en Vitesse nog twee ploegen op de ranglijst binnen ons bereik, als je zo hoog mogelijk op de ranglijst wilt eindigen moet je ervoor gaan."



Twente - dat verder nog tegen Sparta en FC Groningen speelt - kan tegen AZ in ieder geval weer gebruik maken van de herstelde Stefan Thesker. "Stefan heeft donderdag en vandaag normaal meegetraind en geen reactie gekregen."