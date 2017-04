'Ibrahimovic is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld'

17:18 – De vrees van José Mourinho lijkt waarheid te zijn geworden. Volgens bronnen van Sky Sports keert Zlatan Ibrahimovic in het lopende seizoen niet meer terug op het voetbalveld. De Zweedse aanvaller van Manchester United moest tijdens de kwartfinale van de Europa League afhaken vanwege een knieblessure.



Direct na de wedstrijd sprak Mourinho al de angst uit dat Ibrahimovic wel eens lang uitgeschakeld zou kunnen zijn, hetgeen nu bevestigd lijkt. Het is een fikse tegenvaller, want de sterspeler was tot dusver in 37 duels betrokken bij 37 goals (28 treffers en negen assists).



Naast Ibrahimovic was er nog een slachtoffer in de clash met RSC Anderlecht. Ook Marcos Rojo is naar verwachting wel een tijdje zoet met zijn blessure. De verdediger heeft eveneens last van zijn knie. Hierdoor nemen de personele problemen achterin rap toe voor Manchester United.