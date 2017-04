Klaassen: "Op papier zou je zeggen dat Lyon wat sterker is"

18:44 – Het is ruim vijf jaar geleden sinds Ajax en Olympique Lyon tegenover elkaar stonden. Sindsdien is er veel veranderd bij de Amsterdammers, maar Davy Klaassen is er nog altijd bij. De middenvelder maakte zijn officiële debuut zelfs tijdens het Champions League-duel in Lyon (0-0).



"Daar dacht ik wel gelijk aan. Ze spelen weliswaar nu in een ander stadion, maar het is toch wel leuk", vertelt de aanvoerder via het clubmedium. "Als je het zo op papier zet, zou je zeggen dat zij wat sterker zijn, maar dat zeiden de mensen vooraf over Schalke ook."



Na afloop van het duel donderdag bij Schalke 04 scoutte Klaassen al even snel de tegenstander. "Ik zat gisteren na de wedstrijd een hele tijd bij de dopingcontrole en heb toen alle samenvattingen gezien. Het was een heel open wedstrijd tegen Besiktas en volgens mij was het niet helemaal terecht dat ze doorgingen (via strafschoppen, red.)."



Dat Ajax eerst Lyon ontvangt en pas daarna naar Frankrijk zal afreizen, maakt Klaassen weinig uit. "Thuis een goede uitslag neerzetten en dan die kant op. Dit is al bijzonder, maar de finale halen zou wel heel uniek zijn."