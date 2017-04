Van den Brom spaart niemand: "Geen seconde over nagedacht"

20:11 – Bij AZ zullen de fans vooral uitkijken naar volgende week als de bekerfinale tegen Vitesse op het programma staat. Maar net zoals haar tegenstander aankondigde, zullen ook de Alkmaarders dit weekend niet alvast spelers gaan sparen tegen FC Twente.



"Nee. Daar heb ik geen seconde over nagedacht", zegt trainer John van den Brom op het clubmedium. "En geloof me, daar hoef ik ook echt niet mee aan te komen bij de spelers. Nee, we willen het ritme vasthouden en doorgaan waar we in Almelo mee bezig waren. Ja, ik kies voor dezelfde elf als vorige week."



"In deze fase van het seizoen wil iedereen spelen, zeker met het oog op de bekerfinale van volgende week. Er wordt volop gestreden om een basisplek", vervolgt de coach. "Er is deze week goed getraind. We willen nu ook eens goed voor de dag komen tijdens een thuisduel zodat we onze fans echt kunnen amuseren."



Bij de tegenstander let Van den Brom vooral op topschutter Enes Ünal. "Ik volgde hem al toen hij bij NAC speelde. Ook toen maakte hij een aardige indruk. Wat hij nu wekelijks laat zien, vind ik knap op zijn leeftijd."