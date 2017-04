Heerenveen boekt belangrijke zege op Willem II

21:53 – Voorafgaand aan deze wedstrijd was het verschil tussen nummer acht sc Heerenveen en nummer elf Willem II slechts vier punten, waardoor het een belangrijk duel was in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. In het Abe Lenstra Stadion begon Willem II echter te laat met voetballen, waardoor een treffer in de eerste helft van Sam Larsson genoeg bleek om de drie punten voor de thuisploeg veilig te stellen: 1-0.



Zoals wel vaker koos Willem II-trainer Erwin van de Looi ervoor om met een behoudende tactiek aan de wedstrijd te beginnen, en dus mocht Heerenveen het spel maken. De opnieuw in de basis beginnende Stijn Schaars werd veelvuldig betrokken in het positiespel, en mocht na negen minuten een vrije trap nemen. Zijn vrije trap belandde echter in de muur, net als die van Larsson deed enkele minuten later.



Tussendoor had Yuki Kobayashi nog een schot van afstand geproduceerd, maar die ging er ondanks gegrabbel van Willem II-doelman Kostas Lamprou niet in. In een rommelige eerste helft was het steeds Heerenveen dat voor gevaar zorgde, zo ging een ineens genomen bal van Larsson in de 25ste minuut maar net over, na een strakke voorzet van Stefano Marzo. De bezoekers uit Tilburg kwamen dus enkele keren goed weg, en creëerde zelf niets in aanvallend opzicht.



De opbouw van Willem II was steeds te slordig om gevaar te kunnen stichten voor het doel van Erwin Mulder, en de slechte opbouw kostte Willem II uiteindelijk zelfs een tegentreffer. In de 40ste minuut werd Dries Wuytens te hard aangespeeld, waarna Larsson er met de bal vandoor ging. De Zweedse vleugelspeler omspeelde vervolgens Darryl Lachman, die sowieso al geen beste pot speelde, en schoot de bal knap onder Lamprou door: 1-0.



Heerenveen kreeg een boost van deze treffer en ging gelijk opzoek naar de 2-0, en vond deze bijna direct. Real Madrid-huurling Martin Ødegaard, die weer eens in de basis mocht beginnen, vond na een mooie actie Larsson, maar Lachman kon redding brengen op de doellijn. Schoten van Kobayashi en Larsson troffen hierna geen doel, waardoor 1-0 ook de ruststand bleek.



Willem II kwam slapjes uit de kleedkamer, als Van de Looi in de pauze al een donderpreek had gehouden had deze waarschijnlijk weinig indruk gemaakt op zijn spelers. De Tilburgers bleven zich inzakken en kregen niet veel voor elkaar in balbezit. Reza Ghoochannejhad was in de eerste helft vrijwel onzichtbaar, maar kon in de 51ste minuut bijna de 2-0 maken, Lamprou was echter net op tijd om de bal te kunnen wegwerken.



De wedstrijd kende hierna een fase waarin er niet veel gebeurde, omdat Heerenveen niet hoefde en bij Willem II simpelweg niets lukte. Dit was in de 65ste minuut reden voor Van de Looi om clubtopscorer Fran Sol in te brengen, die de laatste weken gek genoeg steevast op de bank moet plaatsnemen. Sol had niet veel tijd nodig om gevaar te stichten, maar de Spanjaard schoot nadat hij een steekpass ontvangen had maar net naast.



Aan de andere kant was het een minuut later bijna 2-0, toen de opgestoomde Jeremiah St. Juste invaller Arber Zeneli bediende. Lamprou was echter razendsnel uit zijn doel en voordat de Zweedse aanvaller wist uit te halen had de keeper al ingegrepen. Een moment hierop ging St. Juste juist onder de bal door, waarna Watford-huurling Obbi Oulare gemakkelijk Wout Faes uitspeelde en schoot. De gelijkmaker leverde dit echter niet op, want het schot van de man van acht miljoen ging naast.



Heerenveen zakte steeds verder in, maar Willem II wist na de schoten van spitsen Sol en Oulare niet meer gevaarlijk te worden. Larsson had vlak voor tijd na een snelle dribbel nog een goed schot in huis, maar Lamprou kon klemmen. Ook Heerenveen-spits Reza kreeg nog een schotkans, maar opnieuw had de Griekse keeper van Willem II een prima redding in huis. Qua kansen bleef het hierbij, en dus eindigde de wedstrijd in 1-0, een stand die bij rust ook al op het scorebord stond.