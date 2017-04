VVV via remise naar kampioenschap, Cambuur pakt periode

21:55 – VVV-Venlo mag zich officieel kampioen van de Jupiler League 2016/17 noemen. Voor het tweede duel op rij kwam de ploeg niet tot scoren, maar het 0-0 gelijkspel tegen FC Eindhoven was genoeg om de titel te mogen vieren. Ook bij SC Cambuur is het feest. Een 5-0 overwinning was meer dan genoeg voor het verroveren van de periodetitel.



FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-0

De kampioensstress lijkt VVV-Venlo meer te doen dan de promotiestress. Nadat er maandag al 0-0 was gespeeld in eigen huis tegen FC Emmen, was het spel van de Limburgers opnieuw niet goed. Delano van Crooy moest meermaals handelend optreden tegen FC Eindhoven dat sterker was. VVV kreeg ook wel kansjes, maar een voorsprong was niet verdiend geweest. Ook na rust was de eerst grote kans voor Mart Lieder, die net naast schoot.



Streep door de rekening van Eindhoven was na een uur spelen de rode kaart voor Dario van der Buijs. Tegen tien man was het bijna direct raak voor de Limburgers, maar Cendrino Misidjan kopte niet tussen de palen. Joey Sleegers was ook niet precies genoeg met zijn schot, zijn poging spatte uiteen tegen de lat. Dat de treffer niet viel maakte uiteindelijk allemaal weinig uit voor de Venlonaren, waar het feest vermoedelijk nog lang gevierd zal worden.



Jong Ajax - Helmond Sport 2-0

Jong Ajax maakte bij de aftrap nog altijd een mini-kans op de titel in de Jupiler League, maar echt vertrouwen in een kampioenschap was er niet. De ploeg voetbalde vrijuit en kwam al snel op voorsprong via een strafschop van Abdelhak Nouri. De middenvelder stuurde vijf minuten voor rust ook nog Pelle Clement weg, die de Amsterdammers al snel in veilig haven schoot.



SC Cambuur - RKC Waalwijk 5-0



Het ging na de twintigste minuut hard in Leeuwarden. Eerst was het Sander van der Streek die scoorde en vier minuten later had Tarik Tissoudali er twee inliggen. Vooral zijn laatste mocht er wezen. Hij kreeg de bal iets achter zich, wist vervolgens over zichzelf een te wippen en volleere vervolgens fraai binnen. RKC werd bij vlagen zoek gespeeld en zag er ook niet goed uit achterin, toen na ruim een halfuur Stefano Lilipaly de 4-0 liet aantekenen. Nog voor rust knalde Erik Bakker vervolgens vanaf twintig meter de vijfde binnen. Cambuur liet het vervolgens na om uit te lopen naar een monsterscore. Dat lot bleef de Waalwijkers in de tweede helft bespaard.





Wie het een paar weken geleden voorspeld had, zou voor gek verklaard zijn, maar bij een overwinning op FC Dordrecht zou Achilles '29 op gelijke hoogte komen met de Zuid-Hollanders. Goed was het lange tijd niet, maar de thuisploeg was wel de betere. De mannen uit Groesbeek kreeg ook vanaf elf meter de kans om op voorsprong te komen, maar Tim Coremans pakte de strafschop van Freek Thoone. Even later was het wel raak, toen Niek Versteegen fraai binnenschoot. Vlak voor de pauze kreeg Achilles '29 een fikse tegenvaller te verwerken, toen Dordrecht een strafschop kreeg. Joey Godee faalde niet en bracht de bezoekers op gelijke hoogte. Naarmate de tweede helft vorderde nam de druk van Achilles alleen maar toe, maar Dordrecht leek lang stand te kunnen houden. Totdat vijf minuten voor tijd Barry Beijer de bal goed op zijn hoofd kreeg en voor de 2-1 zorgde. Het was alleen nog niet voorbij. Diep in blessuretijd tekende Erol Alkan voor de bevrijdende 2-2, waardoor degradatie voor Achilles toch wel heel dichtbij komt.