Achilles op rand van afgrond: "Zijn nog niet van ons af"

9:50 – Niet alleen in de top van de Jupiler League vielen er vrijdagavond beslissingen, ook onderin was het een spannende speelronde. Met name in Groesbeek werd er een cruciaal duel gespeeld in de strijd tegen degradatie. Hekkensluiter Achilles '29 leek drie belangrijke punten te gaan pakken, maar kreeg in de negentigste minuut tegen concurrent FC Dordrecht alsnog de deksel op de neus. Trainer Eric Meijers blijft echter strijdbaar.



Achilles moest winnen om in punten gelijk te komen met Dordrecht, maar door de remise blijft de achterstand intact. Bovendien heeft de ploeg uit Groesbeek een minder doelsaldo, waardoor degradatie twee speelronden voor het einde aanstaande lijkt. "Het zal wel moeilijker worden dan voor deze wedstrijd", zegt Meijers tegen Omroep Gelderland. "We gaan vol voor onze kansen de laatste twee wedstrijden. Ze zijn nog niet van ons af."



Dat Achilles tegen Dordrecht in de laatste minuut de 2-2 om de oren kreeg, kwam als een mokerslag aan in Groesbeek. "Gigantisch zuur dat je in de 93e minuut uit het niets de doodsteek krijgt. Dordrecht had eigenlijk nergens recht op. We dwongen in de tweede helft de goal af en die viel ook. Dan is het ons niet gegund. Het verschil is nog steeds drie punten we kunnen nog zes punten halen", blijft hij strijdbaar.