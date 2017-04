Koeman prijst optreden Ajax: "Heeft karakter getoond"

11:24 – Ajax gaf tegen Schalke 04 de goede uitgangspositie in mum van tijd weg in de tweede helft in Gelsenkirchen en vervolgens leek het in de verlenging helemaal mis te gaan, maar de Amsterdammers knokten zich nog knap terug. Everton-trainer Ronald Koeman is positief over het feit dat Ajax het alsnog heeft gered.



Ajax moest tot het gaatje gaan in Duitsland, zag Koeman. "Voor Ajax is het een zware bevalling geweest, vooral omdat het verschil tussen thuis en uit enorm was. Daar kun je een punt van maken, maar ik leg nu liever de nadruk op het karakter dat de ploeg heeft getoond. Ajax heeft laten zien dat het tot het gaatje wil gaan om zo'n halve finale te bereiken. Het kan op voetbalgebied allemaal nog zo leuk lijken, zoals we allemaal in de thuiswedstrijd tegen Schalke meenden, maar ook op andere onderdelen moet je groeien", stelt Koeman in De Telegraaf.



Koeman vindt het bewonderenswaardig dat Ajax het tweeluik alsnog goed heeft afgesloten. "Hier in Engeland weet iedere trainer inmiddels dat je het voetballend niet altijd kunt winnen. Thuis kun je druk zetten, agressiviteit tonen en dominanter zijn. In de uitduels, zo heeft Ajax nu ook ervaren, moet je mentaal en fysiek de strijd aangaan. Exact de onderdelen waarop het Nederlandse voetbal de laatste jaren vaak tekortschoot. Ajax liet zien dat het daarin nu groeiende is."