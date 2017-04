Bale kan in actie komen, Serie A staat stil bij Scarponi

14:18 – Zoals verwacht kan Gareth Bale zondag in actie komen in de kraker tegen FC Barcelona in de Spaanse competitie. De Welshmen is hersteld van een lichte enkelblessure en daardoor opgenomen in de wedstrijdselectie van Real Madrid.



Dat heeft Real zaterdagmiddag bevestigd via de officiële kanalen. Bale raakte anderhalve week geleden geblesseerd tegen Bayern München, maar is inmiddels weer hersteld van die kwetsuur. Daardoor heeft trainer Zinedine Zidane een luxeprobleem, aangezien vervanger Isco ook in uitstekende vorm steekt.



Serie A staat stil bij Scarponi

De wielerwereld werd zaterdagochtend opgeschrikt door zeer triest nieuws. Astana-renner Michele Scarponi is namelijk om het leven gekomen na een noodlottig ongeluk. Het Italiaanse voetbal staat ook stil bij overleden van de wielrenner, zo is zaterdag duidelijk geworden. Voor aanvang van alle duels in de Serie A en de Serie B zal een minuut stilte in acht worden genomen.