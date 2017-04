Clásico: in Madrid schijnt de zon, in Barcelona is het donker

7:00 – De afgelopen twee seizoenen werd FC Barcelona kampioen in de Spaanse competitie, maar momenteel zwaait Real Madrid de scepter in La Liga. Met El Clásico (zondagavond 20.45 uur) voor de deur is het contrast tussen beide grootmachten opvallend groot. Bij Real Madrid schijnt de zon, terwijl de donkere wolken zich boven Camp Nou samenpakken. FCUpdate.nl kijkt naar de verschillen tussen de rivalen.



De nachtkaars dreigt voor Barça

Sinds 2014 staat Luis Enrique aan het roer bij Barcelona. Hij won in zijn eerste seizoen meteen de Champions League, iets wat zijn voorganger Pep Guardiola niet was gelukt, en legde ook beslag op twee landstitels. Bovendien mocht de coach tweemaal de Copa del Rey omhoog houden. Zo succesvol als hij was in zijn eerste jaren in Camp Nou, zo moeilijk heeft de coach het nu. Zijn laatste seizoen dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De trainer die na dit seizoen vertrekt werd midweeks uit de Champions League geknikkerd en dreigt ook de landstitel mis te lopen. De topclub staat met nog vijf wedstrijden te gaan drie punten achter, terwijl Real ook een duel minder heeft gespeeld. Het is duidelijk: Barcelona moet zondag winnen in Madrid om de competitie spannend te houden. Lukt dat niet, dan heeft Enrique nog kans op één prijs. Eind mei speelt zijn ploeg namelijk de finale van de Copa del Rey tegen Deportivo Alavés.





Waar Barcelona de CL en ook de landstitel dreigt mis te lopen, is Real Madrid voor de twee belangrijke prijzen nog volop in de race. Onder het bewind van Zinedine Zidane is De Koninklijke bezig aan een sterke campagne in de competitie, met slechts twee nederlagen in 31 speelronden. De ploeg haalt gemiddeld 2,5 punt per competitiewedstrijd en verloor halverwege januari voor het laatst een La Liga-duel. Nu, een maand voor het einde van het competitieseizoen, gloort de eerste titel sinds 2012 aan de horizon. Bovendien is het, in tegenstelling tot Barcelona, nog actief in de Champions League. Midweeks sloeg het een aanval van Bayern München af en daardoor kan de club de titel van vorig seizoen nog steeds verdedigen. In de halve finale is Atlético Madrid, de opponent in de finale van vorig jaar, de tegenstander.



Barcelona afhankelijk van supertrio

Hoewel Barcelona in La Liga een achterstand heeft, komt het wel vaker tot scoren dan Real. In 32 duels maakte het maar liefst 91 doelpunten, meer dan de 82 treffers van de equipe uit Madrid. Wat opvalt is dat Barcelona wat betreft het maken van doelpunten bijna volledig afhankelijk is van de 'MSN'-aanval. Neymar (9), Luis Suárez (24) en Lionel Messi (29) zijn tot dusver goed voor 62 competitiedoelpunten (56,4 procent). De inbreng van de middenvelders in het scoren is zeer gering. Sergio Busquets en Andrés Iniesta scoorden dit competitieseizoen nog niet, Ivan Rakitic staat een maand voor het seizoenseinde op zes. Ook reservespits Paco Alcácer heeft een geringe inbreng in de doelpuntenproductie: de teller van de zomeraankoop blijft steken op vier. Omdat Neymar zondagavond ontbreekt door een schorsing, wordt het interessant om te zien hoe Enrique die leegte gaat opvullen.





Waar de reservespits bij Barcelona worstelt, heeft die van Real Madrid dit seizoen wel een belangrijke inbreng. Álvaro Morata produceerde tot dusver al twaalf doelpunten, vijf meer dan bijvoorbeeld Gareth Bale. Uit de statistieken van Real blijkt dat het voor doelpunten niet afhankelijk is van de drie aanvallers. Cristiano Ronaldo (19), Bale (7) en Karim Benzema (9) namen met 35 doelpunten minder dan de helft van de gehele Real-productie (82 goals) voor hun rekening. Zij zijn goed voor 28,7 procent van de gehele productie. Sergio Ramos, die eerder dit seizoen scoorde tegen Barcelona, tekende dit seizoen al voor zeven doelpunten terwijl hij centraal in de defensie speelt. Isco (9), James Rodríguez (3) en Marco Asensio (3) zijn niet eens zeker van een basisplaats, maar wel regelmatig trefzeker. Dat zegt veel over de kracht van Real Madrid dit seizoen.



Onduidelijkheid over trainer, rust bij Real

Het aanstaande vertrek van Luis Enrique bij Barcelona is al even genoemd in dit artikel. Na drie seizoenen trekt de voormalig speler van de club (en tevens Real Madrid) de deur in de zomer definitief achter zich dicht. Het vertrek van de coach werd op woensdag 1 maart aangekondigd en sindsdien is het opvallend stil rondom de trainersfunctie in Camp Nou. De club heeft nog geen opvolger gevonden, of niet bekendgemaakt, en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. De namen van Jorge Sampaoli (Sevilla), Ernesto Valverde (Bilbao) en Eusebio Sacristan (Sociedad) zijn gevallen, maar dat blijven vooralsnog geruchten. Het is de vraag wanneer er witte rook te zien zal zijn boven Camp Nou.



Waar er bij Barcelona dus nog niets zeker is met betrekking tot de technische staf voor het nieuwe seizoen, heerst er op de burelen in Madrid serene rust. Begin vorig jaar tekende de op dat moment relatief onervaren Zidane een contract tot 2018 in Estadio Santiago Bernabéu en de Fransman presteert uitstekend. Vijf maanden na zijn aanstelling stond de voormalig topmiddenvelder al met de Champions League-bokaal in zijn handen. Dit seizoen, zijn eerste volledige trainersjaar bij Real, kan met een titel en een nieuwe CL-trofee nog mooier worden. Overigens kwam Zidane eerder deze maand met een opvallende opmerking op de proppen, toen hem door een journalist gevraagd werd naar zijn toekomst. "Ik heb hierna nog een jaar contract, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik hier in het nieuwe seizoen nog ben." Wordt vervolgd.



Clásico een duel op zich

Vaak voor een belangrijk duel spreken voetballers of trainers van 'een wedstrijd op zich'. Het is een cliché, maar wel waar. Dat geldt ook voor El Clásico. De ontmoetingen in de recente jaren leren dat er simpelweg geen peil op de te trekken is wie de aanstaande confrontatie gaat winnen. Real lijkt door de koppositie en het Champions League-succes in het voordeel, maar dat biedt uiteraard geen garanties. Vorig seizoen gaf Barcelona nog een masterclass in het hol van de leeuw, door in Madrid met 0-4 te winnen. In Camp Nou beet Real vervolgens met een 1-2 zege wel weer van zich af. Het duel in Barcelona eindigde eerder dit seizoen overigens in een 1-1 gelijkspel. Sergio Ramos maakte toen in de slotminuten een treffer van Luis Suárez ongedaan.



Door: Remco Jacobi