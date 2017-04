Enrique: "Deze wedstrijd is als een finale voor ons"

15:20 – In tegenstelling tot Real Madrid-trainer Zinedine Zidane ziet FC Barcelona-coach Luis Enrique de kraker tussen beide topclubs wel als doorslaggevend in de competitie. Volgens de oefenmeester is Barcelona bij een nederlaag uitgeschakeld in de strijd om de titel.



Barcelona heeft een achterstand van drie punten, maar Real heeft nog een duel in te halen. "Een wedstrijd tegen Real Madrid geeft altijd extra motivatie", spreekt Enrique op de clubwebsite. "Het is een beslissende wedstrijd, zo kort voor het einde van het seizoen. Bij winst gaat er een deur voor ons open, bij verlies klapt de deur dicht. Er is voor Barcelona in ieder geval geen mooiere plaats om te winnen dan in Madrid. We zullen voor de winst gaan spelen."



Voormalig Barcelona-middenvelder Xavi sluit zich aan bij de woorden van Enrique. "El Clásico zal een cruciale wedstrijd worden. Als Barcelona wint blijft het meedoen om het kampioenschap", aldus Xavi op de website van de club, waar hij zich positief uitlaat over Lionel Messi. "Hij is perfect in alle facetten van het voetbalspel. We spreken over de beste speler in de geschiedenis van het voetbal. Toen ik hem voor het eerst zag trainen, wist ik al dat hij heel speciaal was."