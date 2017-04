Promes met Spartak hard onderuit bij '0-0 ploeg' Rostov

17:37 – Basisspeler Quincy Promes is met Spartak Moskou hard onderuit gegaan in de uitwedstrijd tegen FC Rostov. De koploper in de Russische competitie ging zaterdag met 3-0 ten onder in het Stadion Olimp 2 in Rostov aan de Don.



Rostov sloot haar laatste vijf duels in de Russische competitie allemaal af op 0-0, maar brak tegen Spartak op overtuigende wijze met die serie. Alexander Bukharov (2) en Alexandru Gatcan maakten de doelpunten voor de ploeg die eerder dit seizoen Ajax en PSV uitschakelde in de Champions League. Spartak speelde het laatste kwartier met tien man. Denis Glushakov kreeg in de 75ste minuut, toen het al 3-0 stond, zijn tweede gele kaart.



Ondanks de nederlaag gaat Spartak nog steeds onbedreigd aan kop in de Russische liga. Het heeft zeven punten voorsprong op nummer twee CSKA Moskou, dat vrijdag won bij Ufa. Rostov staat in de subtop.