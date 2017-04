Guerreiro leidt Dortmund in slotfase voorbij Gladbach

20:32 – Het moest ervoor terugkomen van een achterstand, maar Borussia Dortmund heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen middenmoter Borussia Mönchengladbach. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won zaterdag met 2-3 op het BORUSSIA-PARK.



Uit een penalty van Marco Reus kwam Dortmund in de tiende minuut op voorsprong in Mönchengladbach, maar de thuisclub toonde veerkracht en stond na 48 minuten met 2-1 voor door goals van Lars Stindl en Marcel Schmelzer (eigen doelpunt). Pierre-Emerick Aubameyang zorgde na een uur weer voor evenwicht in de score en uiteindelijk pakte Dortmund ook nog de volle buit. Raphaël Guerreiro was daarvoor met een treffer in de 87ste minuut verantwoordelijk.



Door de winst neemt Dortmund de derde plaats in de Bundesliga over van 1899 Hoffenheim, dat vrijdag gelijkspeelde tegen 1. FC Köln. De nummer drie van Duitsland plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de nummer vier moet een voorronde spelen in dat toernooi.