Hyballa stapt niet op: "Ik laat de jongens niet in de steek"

22:17 – Na het verlies tegen Excelsior (0-1), de twaalfde nederlaag in dertien wedstrijden, verzamelden zich boze fans van NEC voor De Goffert. Coach Peter Hyballa, die de menigte toesprak, is niet van plan op te stappen.



"Sommigen riepen wel dat ik moest opflikkeren. Zelf geef ik niet op als trainer. Ik ben een volwassen man en moet deze indrukken verwerken. Maar ik laat de jongens niet in de steek", aldus Hyballa bij Omroep Gelderland. Leuk was het niet voor De Goffert. "Dit leer je niet in de trainersopleiding."



"Dit zijn geen leuke momenten", vervolgt Hyballa. "Ik was een beetje bang, niet zozeer voor mezelf. Maar voor vrouwen en kinderen die niet naar buiten konden. En ook de spelers van Excelsior en mijn eigen spelers. Ik zag heel veel angst. Maar ik ben zelf niet bang. Er was agressie. Misschien zou het iets oplossen als ik ging praten. Ik heb woorden gehoord die je liever niet hoort, maar ik moet nu bereid zijn om te incasseren en ook mijn spelers beschermen. Als ik niets had gedaan, had misschien niemand iets gedaan en had het gevaarlijk kunnen worden. Maar ik heb hier ook niet elke week zin in."