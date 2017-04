Hake: "Hadden de 1-1 over de streep moeten trekken"

22 april 2017 – René Hake spreekt van een frustrerende avond. De trainer ging zaterdag met FC Twente in Alkmaar in de uitwedstrijd tegen AZ door twee late tegengoals met 2-1 onderuit.



"Als je puur kijkt naar het eindresultaat en de manier waarop deze tot stand is gekomen, is het voor ons een frustrerende avond", zegt Hake op de clubwebsite. "Het was geen spectaculaire wedstrijd. AZ begon wel sterk, maar het was snel in evenwicht. Aanvallend konden beide ploegen niet echt een vuist maken."



"In de tweede helft begonnen we beter en kwamen we op voorsprong. Dan controleer je de wedstrijd en is er niet veel aan de hand. Tot het moment dat we naïef werden, een vrije trap weggaven en zelf de 1-1 maakten", refereert Hake aan de eigen goal van Peet Bijen. "Daarna was er, ook met een man minder, nog steeds niet veel aan de hand. Maar we vergaten in de laatste minuten om echt in te grijpen en dan krijg je de frustrerende 2-1 tegen. Dat mag ons niet gebeuren. We hebben onszelf tekort gedaan vandaag en hadden de 1-1 over de streep moeten trekken."