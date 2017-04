Van den Brom: "Een stimulans naar volgende week"

22 april 2017 – John van den Brom baalt van de slordigheden in het spel van AZ, maar is wel blij met de drie punten. De Alkmaarders wonnen zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Twente, ondanks dat ze tien minuten voor tijd nog met 0-1 achter stonden, met 2-1.



"Ik vond ons enorm slordig. We liepen te veel met de bal en maakten de verkeerde keuzes", aldus Van den Brom bij FOX Sports. "Daardoor maakten we het onszelf moeilijk. De wil en energie waarmee je moet spelen was er zeker. Met de agressie zit het wel goed, alleen de kwaliteit en finesse ontbrak vandaag een beetje. Ik ben blij dat we winnen, want we hebben dit soort duels heel vaak gelijkgespeeld of verloren, maar nu hebben we het een keer kunnen omdraaien. Dat is een stimulans naar volgende week."



AZ speelt dan de bekerfinale tegen Vitesse. Van den Brom weet wel wat er tegen de Arnhemmers beter moet. "Ik vind dat de slordigheden eruit moeten. We moeten elkaar makkelijker kunnen vinden", stelde de oefenmeester. "We creëren altijd wel kansen en het voorkomen van doelpunten gaat ook steeds beter. Vandaag hebben we ook weinig weggegeven, al baal ik wel van de tegengoal. Dat was bij een standaardsituatie en dat mag niet gebeuren."