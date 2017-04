Van Bronckhorst kiest voor zelfde elf namen in Arnhem

13:27 – Giovanni van Bronckhorst kiest tegen Vitesse voor dezelfde elf namen als in het laatste gespeelde competitieduel met FC Utrecht. De Rotterdammers wonnen met 2-0 en dus ziet de oefenmeester geen reden om wijzigingen door te voeren.



Dat betekent dat Rick Karsdorp op de bank zal beginnen in Arnhem. De verdediger is eerder dan verwacht hersteld van een knieblessure, maar een basisplaats komt nog te vroeg. Ook Dirk Kuyt moet net als in Utrecht genoegen nemen met een plek op de bank.



Bij Vitesse neemt Yuning Zhang de plaats in van de geschorste Ricky van Wolfswinkel. Daarnaast ontbreekt ook Matt Miazga. Ten opzichte van het duel met Excelsior (1-0 verlies) begint Nathan op de bank en hebben Alexander Büttner en Kevin Diks juiste een basisplaats.



Opstellingen

Vitesse: Room, Leerdam, Kruijswijk, Rashica, Zhang, Diks, Nakamba, Foor, Buttner, Baker en Kashia

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Elia