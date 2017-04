Feyenoord heeft titel voor het oprapen na winst op Vitesse

16:21 – Feyenoord heeft zonder enige moeite de vooraf als lastig bestempelde horde Vitesse genomen. In het Gelredome werd het 0-2 in het voordeel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, dat nu nog maar twee overwinningen tegen Excelsior en Heracles is verwijderd van de eerste titel in achttien jaar. Vitesse wacht volgende week de bekerfinale tegen AZ, dat gisteravond won van FC Twente.





In de eerste helft was de dominantie van de Rotterdammers enorm. Vitesse wist totaal geen tegenwicht te bieden aan de bezoekers en mochten zo na tien minuten al een bal uit het net vissen. Eloy Room schatte een hoekschop volkomen verkeerd in en was zo volledig kansloos op een intikker van Nicolai Jörgensen. Diezelfde Deen maakte nadat Büttner stond te slapen de tweede treffer.



In het vervolg van het eerste bedrijf gooide Vitesse de schiettent wijd open, en hadden Jörgensen, Toornstra en Berghuis de derde treffer op hun schoen. In de tweede helft kwam er iets meer verzet van de thuisploeg, maar was Feyenoord nog steeds duidelijk de bovenliggende partij. Dit leverde niet bijzonder veel grote kansen op, en in de 67e minuut kreeg Vitesse zelfs haar eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar Jones ging goed gestrekt op een poging van Rashica.



De Rotterdammers kunnen rustig achterover leunen om te zien wat concurrent Ajax doet uit bij PSV, dat nu ook wiskundig is uitgeschakeld voor de titel. Vitesse lijkt verzekerd van de play-offs en heeft volgende week uiteraard de finale van de KNVB Beker te spelen.