Nice lijkt af te haken in titelstrijd na remise tegen Toulouse

17:46 – OGC Nice raakt verder achterop in de Franse titelstrijd. De ploeg van Lucien Favre kwam in de uitwedstrijd tegen Toulouse niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor heeft de nummer drie van de Ligue 1 nu drie punten minder dan AS Monaco, dat ook nog twee wedstrijden minder heeft gespeeld.



Mario Balotelli begon bij Nice op de bank. De bezoekers wisten in de eerste helft niet te scoren ondanks enkele kansen. In de tweede helft was het Toulouse dat op voorsprong kwam via Corentin Jean. Drie minuten later tekende Valentin Eysseric weliswaar voor de gelijkmaker, maar Nice wist daarna niet door te zetten.



Favre bracht enkele minuten voor tijd Balotelli nog in als breekijzer. De spits kreeg nog een goede kans, maar Toulouse-doelman Alban Lafont stond goed opgesteld. Nice heeft na 34 wedstrijden drie punten minder dan AS Monaco en zes minder dan koploper PSG. De derde plaats, die rechtgeeft op voorronde Champions League, is in ieder geval wel veilig voor de Zuid-Fransen. Nice heeft maar liefst negentien punten meer dan nummer vier Bordeaux.