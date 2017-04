Van Bronckhorst: "We hoefden ons nu niet terug te knokken"

17:53 – Zelfs als Ajax zondagmiddag wint bij PSV dan nog kan Feyenoord de titel ruiken. Excelsior en Heracles Almelo zijn de laatste twee te nemen horden, maar vooraf zouden de Rotterdammers toch vooral angst hebben uitgekeken naar het bezoek aan Vitesse. Het werd uiteindelijk een eenvoudige 0-2 overwinning.



"We begonnen heel scherp en agressief, zeker als je kijkt naar de andere uitwedstrijden in de voorbije maanden.", zegt Giovanni van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. "Waar we in de afgelopen duels steeds terugmoesten komen van een achterstand, was dat nu niet het geval. Het enige verwijt, en dat heb ik in de rust ook gezegd, is dat we in de eerste helft al meer goals hadden moeten maken."



"Dit is weer een mooie nieuwe stap richting ons doel en het geeft ons energie voor de laatste twee wedstrijden", vervolgt Van Bronckhorst, die naar eigen zeggen niet teveel naar Ajax zal kijken. "Wat de concurrentie ook doet, het zal een aangename busreis naar Rotterdam worden."