Cocu: "Dat hadden we in die andere duels ook moeten doen"

20:59 – PSV won zondagmiddag met 1-0 van Ajax, maar toch is de uittredend landskampioen nog zeer afhankelijk van de Amsterdammers wil het zich plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Phillip Cocu vindt dat zijn ploeg het in een eerder stadium zelf heeft laten liggen.



"Als je kijkt hoe we nu in de eindfase speelden, dan was er wel de scherpte, gingen we de duels aan en stonden we organisatorisch goed. Dat hadden we in die andere wedstrijden ook moeten doen", aldus de trainer in gesprek met FOX Sports. "Details lijken onbenullig, maar over 34 keer is dat toch een aantal keer bepalend geweest."



Toch kijkt Cocu ook trots terug op de prestatie van deze zondag. "We hebben Ajax geen moment de mogelijkheid gegeven om tot voetballen te komen. Dat kost ook veel energie en kracht, daarom werd het daarna wat rommelig aan beide kanten. Wij waren niet in staat om de ruimte die we toen kregen te benutten. Winnen was het belangrijkste, maar het is zonde dat we de kansjes niet iets beter benutten."



Ook liet hij alvast zijn licht schijnen over de naderende titel van Feyenoord. "Zij hebben wel eens een nederlaag geleden of gelijkgespeeld, maar ook een aantal minimale overwinningen geboekt en weinig tegengoals geïncasseerd. Dat betekent dat je kampioen gaat worden in een heel constant seizoen."