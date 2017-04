Wenger trots op ploeg na derde FA Cup-finale in vier jaar tijd

22:10 – Arsène Wenger mag dit seizoen dan veel kritiek te verduren krijgen, zondag wist hij zich toch mooi met Arsenal te plaatsen voor de finale van de FA Cup. The Gunners kunnen door in de finale af te rekenen met Chelsea voor de derde keer in vier jaar de felbegeerde Engelse beker winnen.



"Het was een mentale test voor ons", zegt de Franse manager na de met 2-1 gewonnen halve finale tegen Manchester City tegen The Guardian. "Veel mensen vroegen zich af of we het op zo'n moment ook konden laten zien. Ik ben daarom heel trots op de spelers. Ze hebben een sterk en vastberaden antwoord gegeven."



Waar Wenger nog kans maakt op een prijs, zal Josep Guardiola het in zijn eerste seizoen bij Manchester City zonder prijs moeten doen. "We zullen ons voor komend seizoen moeten verbeteren. We zullen dan sterker terugkomen. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik altijd blijven doen." Toch bleef hij ook teleurgesteld achter. "We waren een stuk beter vandaag en hebben veel meer gecreëerd, maar onze afronding stelde teleur."