Spelers kiezen Kanté als de beste van de Premier League

23 april 2017 – N'Golo Kanté is door de spelers uitgeroepen tot PFA Player of Year. De middenvelder van Chelsea troefde Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku zijn ploeggenoot Eden Hazard af. Hazard werd uitgeroepen als nummer twee, Zlatan moest genoegen nemen met een derde plek.



Het is het eerste seizoen van Kanté in dienst van The Blues, nadat hij overkwam van Leicester City. Bij The Foxes was hij afgelopen jaar al kampioen geworden. De Fransman speelde dit seizoen al 31 duels in de competitie en scoorde daarin een keer en gaf tevens een assist.



Dele Alli werd andermaal uitgeroepen tot PFA Talent of the Year in de Premier League. De Tottenham Hotspur-middenvelder mocht afgelopen seizoen ook al die prijs in ontvangst nemen. Ook David Beckham werd geëerd door de spelersvakbond. Hij kreeg een prijs vanwege zijn verdiensten voor het Engelse voetbal en de Premier League. Daarnaast werd Lincoln City extra in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van de kwartfinale van de FA Cup als eerste non-league club in 103 jaar tijd.



Het sterrenteam van de PFA werd eerder deze week al bekend gemaakt. Dit wordt gevormd door David de Geal Kyle Walker, David Luiz, Gary Cahill, Danny Rose; N'Golo Kanté, Dele Alli, Sadio Mané; Romelu Lukaku en Harry Kane.