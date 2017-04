Carvajal: "Rode kaart voor Ramos heeft de wedstrijd beslist"

23 april 2017 – Real Madrid leek lange tijd een punt over te houden aan El Clásico tegen Barcelona, maar toch moest het in de slotminuut nog het hoofd buigen. Lionel Messi schoot de winnende tegen de touwen, waardoor het Madrileense tiental met lege handen achterbleef.



"Het was een knotsgekke wedstrijd, maar de rode kaart voor Sergio Ramos heeft hem beslist", stelt Dani Carvajal na afloop in de catacombe. "We wisten met een man minder nog wel op gelijke hoogte te komen, maar helaas pakken ze uiteindelijk de volle winst via een counter."



"We moeten nu rustig blijven. We nog altijd een wedstrijd meer te spelen dan zij", zo vervolgt de rechtsback. "Boos worden op het team heeft nu ook geen zien. Woensdag wacht een nieuwe competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruna. Dan moeten we er weer staan."