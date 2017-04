Schöne kan niet meer 'Ajax wordt kampioen' zeggen

9:00 – 'Wij staan uiteindelijk bovenaan', 'Ajax wordt kampioen' en 'Wij staan uiteindelijk met de schaal'. Het zijn allemaal uitspraken die Lasse Schöne de afgelopen tijd deed. Na de met 1-0 verloren topper tegen PSV lijkt de branie en bluf van de middenvelder van Ajax echter te zijn opgeraakt. Wel geeft hij koploper Feyenoord nog even een kleine steek onder water.





Wonder

FCUpdate.nl vroeg Schöne na het pijnlijke verlies tegen PSV, tot stand gekomen door een schitterende vrije trap van Jürgen Locadia na 25 minuten, of hij met een achterstand van vier punten nog steeds denkt dat Ajax kampioen wordt. "Het liefst zou ik dat nog wel zeggen, maar het is duidelijk dat het heel lastig gaat worden. Je moet niet alleen je eigen wedstrijden winnen, maar een ploeg die ook goed in vorm is moet er ook nog eens twee verliezen", realiseert Schöne zich.

En toch houdt de Deense spelmaker ook nog een sprankje hoop. "Hoe zeg je dat in goed Nederlands? De wonderen zijn de wereld nog niet uit", knipoogt de sympathieke Schöne. "Geloof moet je altijd blijven houden, maar dat geloof is natuurlijk wel eens groter geweest dan nu."

Vermoeidheid

Schöne schuift na het verlies bij PSV geen excuses naar voren, maar kon er niet omheen dat vermoeidheid wel een rol speelde in Eindhoven. Slechts drie dagen na de slijtageslag tegen Schalke 04 moest Ajax weer alles geven. "De beentjes zijn wel zwaar. Meerdere spelers zaten er goed doorheen. Maar goed, dat heb je als je lang meedoet in Europa. Dat kan je niet als excuus gebruiken.""Als we hier gewonnen hadden stond ik hier natuurlijk met een ander gevoel, maar het is wel gek dat we nu tien dagen niet hoeven te spelen en dat we deze week in vier dagen twee toppers moesten spelen. Dat is heel apart en ook wel frustrerend", vindt Schöne. "Maar we hebben nu wel een tijdje om goed over deze wedstrijd na te denken en dan met de volle aandacht naar Lyon te gaan. Daar staan we in ieder geval weer fit aan de start."

Omdat de titelstrijd in de Eredivisie nu min of meer een gelopen koers is, lijkt de Europa League de enige prijs te zijn die Ajax dit seizoen kan pakken. "We willen naar de finale. We weten wat ons te wachten staat in Frankrijk, maar we hebben laten zien dat we in goeden doen zijn. Er zit nu niet opeens extra druk op. De Europa League was al heel belangrijk, maar is nu misschien nóg wel belangrijker geworden. Het ziet er namelijk naar uit dat het de enige prijs is die we kunnen pakken. Je wil, zeker als Ajax zijnde, niet met lege handen staan aan het einde van het seizoen. Je kan hoe dan ook terugkijken op een mooi jaar – je hebt fantastisch voetbal laten zien en bent ver gekomen in Europa – maar Ajax wil altijd een prijs winnen en in die zin zou het een teleurstellend seizoen zijn als dat niet lukt."

"Dat is dan ook voor het eerst"

Tot slot ging Schöne in op woorden die Eljero Elia eerder op de dag sprak tegen het AD. "Zij doen het een beetje met hun mond, wij laten het op het veld zien", zei de Feyenoorder na de 0-2 overwinning bij Vitesse. "Dat is dan ook voor het eerst. Kijk maar naar de afgelopen jaren", reageert Schöne gevat.