Wijnaldum: "We moeten blijven geloven in CL-ticket"

10:39 – Georginio Wijnaldum blijft positief dat Liverpool in de top-vier van de Premier League kan eindigen, ondanks dat het zondag op het eigen Anfield met 1-2 verloor van middenmoter Crystal Palace. Liverpool staat nu derde, maar achtervolgers Manchester City en Manchester United volgen op respectievelijk twee en drie punten achterstand en hebben allebei nog twee duels tegoed.



"Zolang er een kans is om ons te plaatsen voor de Champions League moeten we erin geloven", aldus Wijnaldum op de clubwebsite. "Als je er niet in gelooft, dan lukt het ook niet. We moeten vertrouwen houden, bij elkaar blijven en elkaar helpen op momenten als deze. We vechten voor het Champions League-ticket. Dat is het enige dat we kunnen doen. De uitkomst van de wedstrijd tegen Crystal Palace kunnen we niet meer omdraaien, we moeten dus vooruit kijken. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd kijken en dan zien we wel wat er gebeurt."



Wijnaldum baalt wel van de nederlaag tegen Crystal Palace. "We hebben twee momenten weggegeven en dat heeft ons de wedstrijd gekost", moppert de Oranje-international. "In de eerste helft (1-1, red.) was het een counter en in het tweede bedrijf (1-2, red.) een standaardsituatie. Dat waren twee kansen voor hen en die hebben ze benut."