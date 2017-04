'Kwakkelend NEC zet Hyballa per direct op straat'

12:11 – De dramatische reeks na de winterstop lijkt Peter Hyballa de kop te kosten bij NEC. Zowel Voetbal International als De Telegraaf meldt maandag dat de Nijmeegse club heeft besloten de Duitse oefenmeester te ontslaan. NEC was niet bereikbaar voor een reactie.



Hyballa is bezig aan zijn eerste seizoen bij NEC. De eerste helft van de competitie verliep prima. Na negentien wedstrijden stond de Gelderse club met 25 punten op de negende plaats in de Eredivisie. Daarna ging het echter helemaal mis. Van de daaropvolgende dertien wedstrijden gingen er maar liefst twaalf verloren. Door de zwakke resultaten is NEC afgegleden naar de zeventiende plaats in het klassement, wat aan het einde van de competitie zou leiden tot het spelen van play-offs promotie/degradatie.



Afgelopen weekend verloor NEC nog met 0-1 van Excelsior, waarna boze fans zich verzamelden voor de hoofdingang van De Goffert. Zaterdag gaf Hyballa in gesprek met Omroep Gelderland nog aan zelf niet aan opstappen te denken. "Sommige mensen riepen wel dat ik moest opflikkeren. Zelf geef ik niet op als trainer. Ik ben een volwassen man en moet deze indrukken verwerken. Maar ik laat de jongens niet in de steek", sprak hij.