Enorme bedragen voor tickets voor Excelsior-Feyenoord

14:38 – Omdat Feyenoord op zondag 7 mei haar eerste landstitel sinds 1999 kan grijpen, is het uitduel met Excelsior op Woudestein enorm in trek bij de fans. De prijzen voor tickets voor de kampioenswedstrijd rijzen flink de pan uit.



Op ticketwebsite Viagogo werd het evenement Excelsior-Feyenoord op maandag op bepaalde momenten door meer dan 25.000 verschillende mensen bekeken. De prijzen voor de tickets zijn ontzettend hoog. Entreebewijzen worden al voor bedragen van over de tweeduizend euro aangeboden. Als je selecteert dat je één ticket wilt aanschaffen, dan kan je kiezen tussen prijzen tussen de 2.197,50 en 4.175,25 euro.



Woudestein heeft een capaciteit van 4.400 toeschouwers. Het is de verwachting dat het merendeel van het stadion zal juichen bij een kampioenschap van Feyenoord. Excelsior is voor het duel in de 33ste speelronde van de Eredivisie al zo goed als veilig.