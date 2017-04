Heerlijke 'day after' voor Feyenoord en ADO Den Haag

14:52 – In Rotterdam-Zuid en Den Haag heerst er op deze maandag een opperbeste stemming. Het was een geweldig weekend voor Feyenoord en ADO Den Haag, dat zeer goede zaken deden in respectievelijk de strijd om de landstitel en de strijd tegen degradatie.



Feyenoord

Feyenoord vierde zelf een 0-2 overwinning bij Vitesse, die tot stand kwam dankzij twee doelpunten van Nicolai Jørgensen, en zag concurrent Ajax vervolgens met 1-0 verliezen bij PSV. Omdat de Rotterdammers nu vier punten voor staat ten opzichte van de rivaal uit Amsterdam, volstaat een overwinning op Excelsior (uit) of Heracles Almelo (thuis) om kampioen te worden.



De eerste landstitel sinds 1999 ligt zodoende voor het oprapen voor Feyenoord, waardoor de vreugde van de fans enorm is. Nadat een deel van Het Legioen zondag na de uitwedstrijd tegen Vitesse al een kampioensontvangst gaf, verzamelden honderden supporters zich maandag bij de hersteltraining.





Ook bij ADO is het feest. De club uit de Hofstad speelde zich zondagmiddag officieel veilig met een 0-1 overwinning bij Sparta Rotterdam. Ook de selectie van coach Alfons Groenendijk kreeg een hartelijk ontvangst bij de maandagtraining.