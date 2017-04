De Haan: "Ik gun het Feyenoord, maar wij hebben een punt nodig"

16:31 – Het lijkt bijna een formaliteit, maar Feyenoord moet het natuurlijk nog wel even doen: kampioen worden. Van stadsgenoot Excelsior hoeven ze in ieder geval geen medewerking te verwachten. Zelfs voormalig Feyenoord Ferry de Haan denkt daar geen seconde over na.



"Laat het vooropstaan dat ik het ze van harte gun, maar iedereen vergeet wel gewoon dat wij nog een punt nodig hebben om ons definitief veilig te spelen. Wij willen dat zo snel mogelijk hebben", zegt de algemeen directeur van de Kralingers tegenover FOX Sports. "Het is logisch dat er alleen maar over het aanstaande kampioenschap wordt gesproken, maar wij hebben ook nog een belang. Zodra wij veilig zijn, gun ik ze van harte het kampioenschap."



Sommige fans van Excelsior lijkt dat weinig uit te maken. Op internet worden er kaarten voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen aangeboden voor duizenden euro's. "Dat zijn woekerprijzen en dat is ook nog strafbaar, dus daar zullen we zeker tegenop gaan treden. Maar het geeft wel aan hoe graag iedereen bij deze wedstrijd wil zijn", vervolgt De Haan. "We hebben wel al ervaring hiermee (AZ in 2007, red.), maar dit is toch anders met een veel grotere club uit je eigen stad. Uiteindelijk kunnen we niet meer kaarten verkopen dan er mensen in het stadion kunnen."