Vrouwen oefenen extra, AZ hofleverancier Oranje -17 op EK

16:41 – De Nederlandse vrouwen hebben in aanloop naar het EK in eigen huis nog een extra oefenwedstrijd ingelast. Op 13 juni, een maand voordat het EK daadwerkelijk van start gaat, zal er in de Adelaarshorst worden geoefend tegen Oostenrijk. Vier dagen daarvoor staat het duel met Japan op het programma.



Op 19 juli begint het allemaal echt voor de Oranjeleeuwinnen, dat in de groep zit met Noorwegen, Denemarken en België. Oostenrijk is voor het eerst in haar historie aanwezig op een EK eindronde, maar zit in een van de drie andere poules.



AZ hofleverancier Oranje -17 op het EK

AZ is de hofleverancier van het Nederlands elftal onder de zeventien op het aanstaande EK in Kroatië. Met Myron Boadu, Justin de Haas, Thijs Oosting, Jasper Schendelaar zijn er liefst vier spelers van de Alkmaarse club geselecteerd door bondscoach Kees van Wonderen.



De selectie bestaat verder uit: Zakaria Aboukhlal (Willem II), Mitchel Bakker (Ajax), Achraf el Bouchataoui, Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Thomas Buitink (Vitesse), Tijn Daverveld, Andrew Mendonca (PSV), Juan Familia Castillo (Chelsea), Dogucan Haspolat (Excelsior), Fabian de Keijzer, Mohamed Mallahi, Tommy St. Jago (FC Utrecht) Kik Pierie (sc Heerenveen)