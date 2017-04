Vilhena: "M'n moeder zei: 'ik wil dat jullie kampioen worden'"

17:38 – Voor Tonny Vilhena lijkt het seizoen 2016/17 er een van uitersten te worden. Op persoonlijk vlak was er voor hem een tragische gebeurtenis met het overlijden van zijn moeder, maar sportief is de middenvelder heel dicht bij het behalen van zijn grootste succes tot dusver: de landstitel met Feyenoord.



"Ik weet dat ze meekijkt. Als we kampioen zouden worden, dan is dat ook voor haar", vertelt hij tegenover FOX Sports. "Ze heeft het winnen van de KNVB-beker wel meegemaakt en over het kampioenschap hebben we ook gesproken. Ze zei toen: 'ik wil dat jullie kampioen worden.'"



Vilhena lijkt die wens van zijn moeder te gaan inwilligen. Feyenoord heeft aan een zege tegen Excelsior of Heracles Almelo genoeg om honderd procent zeker te zijn van de eerste landstitel sinds 1999.