Touré: "Misschien moeten we zonder scheidsrechter spelen"

18:08 – Yaya Touré heeft het even gehad met de arbitrage in Engeland. De middenvelder van Manchester City was na afloop van de verloren halve finale van de FA Cup tegen Arsenal woest op de wedstrijdleiding die ten onrechte een treffer van Sergio Agüero afkeurde.



"Dit moet stoppen. Ik ben enorm teleurgesteld, want het is niet de eerste keer", zei de Ivoriaan tegenover de BBC. "Hopelijk krijgen we in het vervolg een betere scheidsrechter, maar misschien is het beter als we donderdag de Manchester Derby zonder scheidsrechter gaan spelen."



Nu de prijzen voor Manchester City uit het zicht zijn, is een zege op aartsrivaal een grote noodzaak om in ieder geval Champions League-voetbal af te dwingen. "Het is een ongelooflijk belangrijke wedstrijd voor ons. We zullen ons best moeten doen en hopen op een goede arbiter."