Blind nu weer centraal achterin: "Speel daar met vertrouwen"

18:24 – Het blijft altijd afwachten welke rol Daley Blind vervult bij Manchester United. Dan staat hij centraal achterin, dan linksback en heel soms moet hij zelfs als linkshalf optreden. Door de personele problemen achterin lijkt hij zich vooralsnog vooral te mogen focussen op de plek in het centrum.



"Ik voel mij daar heel comfortabel bij", vertelt de linkspoot op de clubwebsite. "Vooral afgelopen jaar heb ik er vaak gespeeld en ik heb daar vertrouwen. Ik speel uiteindelijk waar de manager mij neerzet en hoop vooral zoveel mogelijk te spelen. Net zoals de rest."



Door de blessures is het krijgen van speeltijd even geen probleem. "Gelukkig hebben we een brede selectie, zeker nu hebben we iedereen nodig, dat zag je tegen Burnley (0-2 winst, red.) ook. Alle spelers moeten zorgen dat ze er staan als we ze nodig hebben."