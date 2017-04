NEC-directeur: "Niet 100 procent zeker of het de juiste keuze is"

18:38 – Peter Hyballa werd maandagochtend op straat gezet door NEC Nijmegen. De club zakte in de voorbije maanden weg tot onder de degradatiestreep en besloot daarom de Duitser te ontslaan. Algemeen directeur Bart van Ingen hoopt daarmee de juiste keuze te hebben gemaakt.



"Ik weet niet honderd procent zeker of het de juiste beslissing is", zo geeft de bestuurder eerlijk toe in gesprek met FOX Sports. "Kijk, jullie als journalisten hebben het altijd het makkelijkste. Jullie mogen er altijd achteraf wat van vinden, maar in die luxepositie zit ik niet."



Volgens Van Ingen reageerde Hyballa gelaten op de beslissing, al bespeurde hij ook een bepaalde vorm van opluchting. "De spelersraad heb ik per mail geïnformeerd, die spreek ik morgenochtend. We hebben er vooraf ook met de spelers over gesproken, alleen zij gaan natuurlijk nooit direct zeggen: 'ja, dat gaat om de trainer.' Dat snap ik ook wel, want zij werken een heel seizoen samen. Uiteindelijk moet je als bestuurder je verantwoordelijkheid nemen."