Invallers bezorgen Red Bull Salzburg de UEFA Youth League

19:15 – Red Bull Salzburg is de winnaar geworden van de UEFA Youth League. De Oostenrijkse club keek tijdens de finale in Nyon lang tegen een achterstand, maar wist uiteindelijk alsnog Benfica te verslaan met 2-1. Twee invallers maakten uiteindelijk het verschil.



Benfica nam na een halfuur spelen de leiding. Er werd een overtreding gemaakt op José Gomes, waarna hij zelf de vrije trap van João Filipe binnenknikte. Het was op dat moment tegen de verhoudingen in, want Salzburg had de betere kansen.



Uiteindelijk kwam de ploeg met iets meer dan een kwartier te gaan op gelijke hoogte en ook deze treffer viel uit een standaardsituatie. De ingevallen Daka Patson kopte goed binnen uit een hoekschop. Even later zag hij zijn collega-invaller Alexander Schmidt afdrukken voor de 2-1 na een goede rush. Aanvoerder Sandro Ingolitsch kreeg in de blessuretijd van de wedstrijd nog wel zijn tweede gele kaart, maar desondanks wist Benfica zich niet terug te knokken, waardoor Salzburg mag pronken met de beker.