Benítez: "Druk om direct terug te promoveren was enorm"

24 april 2017 – Toen Rafael Benítez vorig seizoen werd aangesteld, bleek Newcastle United eigenlijk al niet meer te redden. De club hield vertrouwen in de Spanjaard en dat werd beloond. Maandagavond stelde zijn ploeg via een 4-1 zege op Preston North End promotie naar de Premier League veilig.



"De druk was enorm, want iedereen zei vanaf het begin van de competitie dat we direct terug moesten promoveren", vertelt de manager van The Magpies tegenover de BBC. "Het is echter heel lastig om dat te doen net nadat je door degradatie je halve ploeg verliest. Daarom is dit een fantastische dag."



"Er zijn gedurende een seizoen veel dingen waar je geen invloed op hebt, maar uiteindelijk hebben we dat bereikt wat we wilden bereiken", vervolgt Benítez. "Dit is een geweldige en belangrijke prestatie voor iedereen die bij de club betrokken is. Hier hebben we maanden naartoe gewerkt."