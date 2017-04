KNVB wijst Makkelie aan voor bekerfinale AZ-Vitesse

12:05 – Danny Makkelie krijgt komende zondag de eer om de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Vitesse in goede banen te leiden. De KNVB heeft dinsdagmiddag laten weten dat de 34-jarige scheidsrechter is aangewezen voor de bekereindstrijd.



Het gevecht tussen AZ en Vitesse is de 99ste editie van de bekerfinale en wordt zondag om 18.00 uur afgetrapt in De Kuip in Rotterdam. Makkelie wordt in de eindstrijd geassisteerd door vlaggenisten Mario Diks en Hessel Steegstra en vierde man Jochem Kamphuis. Makkelie wordt zondag in De Kuip ook ondersteund door videoarbitrage. Pol van Boekel is de videoref in Rotterdam-Zuid en mag dus inspringen bij wedstrijdbepalende spelsituaties, zoals penalty's, rodekaartmomenten en doelpunten na een overtreding of buitenspel.



Het is de eerste keer dat Makkelie de finale van de KNVB Beker mag fluiten. Wel floot hij over de grens een keer een bekerfinale. "In 2014 floot ik de bekerfinale van Moldavië. Het ging toen tussen Sheriff Tiraspol en Zimbru Chisinau. Je merkt dan aan alles dat het een topwedstrijd gaat worden. Dat geldt nu ook voor AZ – Vitesse. In de competitie zijn ze gewaagd aan elkaar, dat maakt het een nog spannendere finale. De spelers, staf en natuurlijk ook voetbalfans kijken erg uit naar de wedstrijd. Mede door de geweldige sfeer die er altijd hangt rond de bekerfinale. Ik hoop op een mooie, spannende en bovenal sportieve voetbalavond in De Kuip", zegt Makkelie op de KNVB-website.