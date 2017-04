Oranje-dames kennen tegenstanders in WK-kwalificatie

15:20 – Het Nederlandse vrouwenelftal heeft vandaag (dinsdag) bij de loting in het Zwitserse Nyon te horen gekregen tegen wie het moet spelen in de kwalificatiecampagne voor het WK 2019. De Oranje Leeuwinnen zijn ingedeeld bij Noorwegen, Ierland, Slowakije en Noord-Ierland.



Vooral het sterke Noorwegen is geen onbekende tegenstander van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, aangezien het Scandinavische land groepsgenoot was in de kwalificatiegroep voor het WK 2015. "Apart dat we weer tegen Noorwegen loten. Ik had uit pot A natuurlijk graag Italië of Zwitserland geloot, maar het is wat het is. Het voordeel is dat we Noorwegen goed kennen. We weten hoe we ze moeten bespelen", denkt Wiegman.



"Slowakije is voor mij een nog vrij onbekende tegenstander", vervolgt Wiegman in een persbericht van de KNVB. "In Noord-Ierland zit wel talent. Daar wordt deze zomer het EK onder 19 georganiseerd, dus men probeert daar het vrouwenvoetbal echt een boost te geven. En van Ierland weet ik dat het een pittige tegenstander is. Ze spelen zeer fysiek, maar daar moeten wij ons wel tegen kunnen wapenen. In principe zijn wij verder in onze ontwikkeling dan die andere drie landen", aldus de bondscoach. "We moeten zorgen dat we eerste worden in deze poule, of tot de vier beste nummers twee behoren. Wat dat betreft biedt deze loting wel mogelijkheden."



De kwalificatiereeks voor het WK start in september 2017. Komende zomer is het eerst tijd voor het EK in eigen land.



Europese kwalificatiegroepen WK 2019

Groep 1: Engeland - Rusland - Wales – Bosnië en Herzegovina - KazachstanGroep 2: Zwitserland - Schotland - Polen – Wit-Rusland - AlbaniëGroep 3: Noorwegen - Nederland - Ierland - Slowakije - Noord-IerlandGroep 4: Zweden - Denemarken - Oekraïne - Hongarije - KroatiëGroep 5: Duitsland - IJsland - Tsjechië - Slovenië - Faeröer EilandenGroep 6: Italië - België - Roemenië - Portugal - MoldaviëGroep 7: Spanje - Oostenrijk - Finland - Servië - Israël