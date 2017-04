Ramos één duel geschorst voor wilde charge op Messi

20:46 – Real Madrid hoeft het in de strijd om de Spaanse titel niet lang te stellen zonder Sergio Ramos. De Spaanse voetbalbond heeft de verdediger dinsdag een schorsing van één wedstrijd opgelegd.



Ramos moest afgelopen zondag in El Clásico, gespeeld in het Estadio Santiago Bernabeu van Real, dertien minuten voor het einde met een directe rode kaart het veld verlaten. De mandekker werd weggestuurd wegens een wilde sliding op Lionel Messi.



Door de lengte van de schorsing mist Ramos alleen het bezoek aan Deportivo La Coruna (woensdag). Zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen Valencia, is hij weer inzetbaar. Real deelt de koppositie in La Liga met FC Barcelona, maar heeft nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van de rivaal uit Catalonië.