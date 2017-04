Chelsea zet Southampton met vier doelpunten aan de kant

22:42 – Chelsea is weer een stap dichter bij het kampioenschap in de Premier League gekomen. De ploeg van manager Antonio Conte won dinsdag de thuiswedstrijd tegen Southampton met 4-2.



Al binnen vijf minuten stond het 1-0 voor Chelsea. Eden Hazard schoot de bal op aangeven van Diego Costa hard en diagonaal in het doel. Southampton, met Jordy Clasie op de bank, kwam negentien minuten later knap langszij. Cesar Azpilicueta kopte een corner onbedoeld door, waardoor de bal bij de tweede paal in bezit kwam van Manolo Gabbiadini. De Italiaan legde het leder breed op Oriol Romeu en hij schoot van dichtbij de 1-1 in het lege doel.



Nog voor de pauze nam Chelsea, waar Nathan Aké reserve bleef, weer de leiding. N'Golo Kanté, afgelopen zondag uitgeroepen tot beste speler in de Premier League, bracht een corner opnieuw in. Marcos Alonso verlengde de bal koppend tot bij Gary Cahill en hij zorgde, eveneens met het hoofd, voor de 2-1. In de tweede helft tekende Diego Costa met twee doelpunten voor de 3-1 en 4-1, in de slotfase deed Ryan Bertrand nog iets terug namens Southampton.



Chelsea heeft nu zeven punten meer dan nummer twee Tottenham Hotspur. De stadgenoot gaat woensdag nog wel op bezoek bij Crystal Palace en verkleint bij winst het gat weer tot vier punten.