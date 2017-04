Van Praag: "Ongelooflijk blij met terecht eerbetoon"

9:14 – De verandering van de naam 'Amsterdam ArenA' in 'Johan Cruijff ArenA' wordt enorm toegejuicht door Michael van Praag. De voorzitter van de KNVB en voormalig preses van Ajax is blij dat er eindelijk goed nieuws te vermelden is over de naamgeving van het onderkomen van Ajax.



"Ik ben ongelooflijk blij met dit terechte eerbetoon aan Johan Cruijff", zegt Van Praag in De Telegraaf over het nieuws dat afgelopen dinsdag naar buiten kwam. "De Johan Cruijff ArenA krijgt in de hele wereld nu een aparte lading. Voor de stad is dat heel mooi."



Van Praag vindt het bovendien mooi dat de ArenA voorlopig geen deels commerciële naam krijgt, al kan dat in de toekomst nog steeds gebeuren. "Toen we ons nieuwe stadion bouwden, was er veel gedoe over de naam. Het heeft altijd boven het hoofd van Ajax gehangen dat er een commerciële naam voor de Amsterdam ArenA zou komen. Dat is nu afgewend."