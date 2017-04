Taylor krijgt milde straf voor horrortackle op Coleman

15:23 – Neil Taylor heeft een opvallend lage schorsing gekregen voor de schandalige tackle die Seamus Coleman in maart een dubbele beenbreuk bezorgde. De international van Wales is voor slechts twee wedstrijden geschorst, na zijn ernstige charge op de aanvoerder van Ierland.



De 28-jarige Taylor ging in maart over de schreef tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Wales tegen Ierland, die in een 0-0 gelijkspel eindigde. De Welshman kreeg in Dublin een rode kaart na de overtreding op Coleman, maar heeft dus een minder zware schorsing dan verwacht opgelegd gekregen.



Taylor mist de WK-kwalificatiewedstrijden van Wales tegen Servië (juni) en Oostenrijk (september). Everton-speler Coleman zal dan vermoedelijk nog niet terug zijn van zijn blessure.