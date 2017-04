Feyenoord: schaal in De Kuip, huldiging op maandag

18:19 – Er is duidelijk geworden hoe de huldiging van Feyenoord, als de ploeg in het aanstaande eredivisieweekend kampioen wordt, eruit gaat zien. Na overleg met de gemeente is besloten dat de schaal in De Kuip zal worden uitgereikt in De Kuip en niet op Woudestein. Ook zal er op maandag, de dag na de wedstrijd, een huldiging in de binnenstad plaatsvinden.



Op zondag 7 mei speelt Feyenoord de kampioenswedstrijd op Woudestein tegen Excelsior. In De Kuip kunnen supporters de wedstrijden op grote schermen bekijken. Mocht Feyenoord die dag landskampioen worden, dan zal de bijbehorende schaal na de wedstrijd niet op Woudestein worden uitgereikt, maar in De Kuip. "Deze beslissing is genomen omdat op deze manier zoveel mogelijk Feyenoord-supporters de eventuele schaaluitreiking samen met de spelers kunnen beleven", legt de club uit.



Als Feyenoord de titel pakt, dan zal er op maandag 8 mei een huldiging plaatsvinden op het stadhuis. De huldiging staat gepland om 12.00 uur. Burgemeester Ahmed Aboutaleb houdt echter een slag om de arm. "Mochten er zondag ongeregeldheden zijn, dan schrap ik mogelijk de huldiging op maandag. Dat ga ik zondagavond evalueren", zei hij volgens RTV Rijnmond bij de presentatie van de plannen.