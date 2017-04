Barcelona geeft na Clásico show weg tegen hekkensluiter

21:20 – El Clásico eindigde zondag in een 2-3 zege voor FC Barcelona, waardoor beide topclubs in punten gelijk kwamen in de Spaanse competitie. Barcelona heeft de druk op deze woensdagavond extra opgevoerd, dankzij een ruime zege op Osasuna. De hekkensluiter werd in Camp Nou op een 7-1 nederlaag getrakteerd.



Coach Luis Enrique hield vanavond Luis Suárez, Andrés Iniesta en Jordi Alba op de bank, terwijl Neymar door een schorsing nog afwezig was. Lionel Messi startte wel in de basis en werd voorafgaand aan het duel in het zonnetje gezet met een prachtig spandoek, waarop Messi bedankt werd voor zijn 500 doelpunten voor Barcelona. De Argentijn werd door de fans bovendien toegezongen en gaf de supporters al na twaalf minuten een nieuw cadeau. Hij zette de thuisploeg namelijk al vroeg in het duel op voorsprong.



Osasuna-trainer Peter Vasiljevic zei vooraf dat zijn ploeg 'handboeien en een pistool' nodig had om Barcelona af te stoppen en dat bleek ook. De bezoekers werden met speels gemak opzij gezet en verlieten het stadion uiteindelijk met een 7-1 nederlaag. Messi scoorde na de pauze nogmaals, terwijl André Gomes net als Paco Alcacer twee doelpunten maakte. Ook Javier Mascherano was trefzeker, met een rake strafschop in de 67ste minuut. Dat hij scoorde, mag gerust bijzonder worden genoemd. De verdediger was tot dusver nog nooit trefzeker geweest voor de Spaanse club en maakte na 319 wedstrijden zijn eerste voor de club. Overigens was Messi bij die treffer al gewisseld. Hij ging in de 63ste minuut onder luid applaus naar de kant.



Roberto Torres nam na de pauze de eretreffer voor Osasuna voor zijn rekening, door in de 48ste minuut de 2-1 te maken. Die treffer werd in het restant van de wedstrijd dus volledig overschaduwd door de vijf doelpunten van Barcelona. De regerend kampioen staat nu alleen op de eerste plaats in Spanje, al komt Real Madrid later vanavond nog in actie tegen Deportivo La Coruna.