'KNVB start met invulling contracten Advocaat en Gullit'

7:55 – Met Ruud Gullit als assistent gaat Dick Advocaat volgens De Telegraaf aangesteld worden als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de ochtendkrant is de KNVB gisteren (woensdag) begonnen met invulling te geven aan de contracten voor Advocaat en Gullit. Dit proces zou nog enkele dagen kunnen duren.



Of Advocaat er al bij kan zijn in de oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) is onzeker, aangezien hij dan nog competitieverplichtingen heeft met Fenerbahçe. Gullit was vorig jaar al in beeld bij de KNVB om assistent-bondscoach bij Oranje te worden, maar tot een akkoord kwam het niet. Gullit was niet te spreken over de manier van handelen van technisch directeur Hans van Breukelen.



Eerder deze week leek Henk ten Cate nog de nieuwe keuzeheer van Oranje te worden, maar hij haakte woensdag af omdat hij niet voldoende draagvlak voelde binnen de bond. De oud-trainer van onder meer Ajax zou al akkoord zijn geweest met de KNVB, waarbij Fred Rutten zijn assistent had moeten worden. Laatstgenoemde bevestigt dat verhaal. "Ik kan bevestigen dat ik zowel door Hans van Breukelen als door Henk ten Cate ben benaderd voor de rol van assistent-coach van het Nederlands elftal", zegt Rutten tegen De Telegraaf.



"Met Henk heb ik een prima gesprek gehad en goed over voetbal kunnen praten", vervolgt Rutten. "Toch heb ik besloten om het aanbod niet aan te nemen, aangezien ik in deze fase van mijn carrière als hoofdcoach werkzaam wil blijven. Bij welke bond of club zal de toekomst uitwijzen."



Lees ook: Hoe het dossier 'bondscoach' een steeds grotere grap werd