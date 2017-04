Zidane vol lof: "Isco doet dingen die niet iedereen kan"

9:44 – Zinedine Zidane heeft lof voor Isco. De middenvelder had woensdag met een assist en een doelpunt een groot aandeel in de 2-6 overwinning van Real Madrid bij Deportivo La Coruna. Isco heeft nu, voor het eerst in zijn carrière, minimaal tien keer gescoord in één La Liga-seizoen.



"De prestatie van Isco was fenomenaal. Hij doet dingen op het veld die niet iedereen kan doen. De fans hebben daar erkenning voor en ik ben heel blij voor hem", aldus coach Zidane na afloop. De Franse oefenmeester gaf voor het duel met Deportivo een aantal vaste spelers rust, al spreekt hij zelf niet van een 'B-team'. "In mijn ogen hebben we niet twee elftallen, want iedereen speelt goed."



"We hebben veel kansen gekregen en we moeten blij zijn met hoe iedereen heeft gespeeld", vervolgde Zidane. "Om ze na deze prestatie te vertellen dat ze de volgende wedstrijd niet spelen is lastig, maar ze zullen het begrijpen. We hebben een fenomenale groep. We zijn een eenheid, dit blijft zo tot het einde van het seizoen."